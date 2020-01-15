Путин предложил главе ФНС возглавить российское правительство

Российский лидер Владимир Путин предложил назначить новым главой Кабмина РФ руководителя ФНС Михаила Мишустина. Согласно информации пресс-службы Кремля, нижняя палата парламента РФ рассмотрит его кандидатуру на своём пленарном заседании уже 16 января.

При этом в заявлении пресс-службы отмечается, что президент провёл встречу с Мишустиным, в ходе которой и предложил ему стать премьер-министром.

«Получив его согласие Путин сразу же внёс кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Думу», – передаёт пресс-служба главы государства.

Ранее сообщалось, что что правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уходит в отставку. До формирования нового Кабинета Владимир Путин попросил членов Кабмина исполнять свои обязанности в полном объёме.

Кроме того, Путин предложил Медведеву занять должность заместителя председателя Совета Безопасности.

Наша справка

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса.

В 2004 год – замминистра по налогам и сборам, руководитель Роснедвижимости в составе Минэкономразвития РФ, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ). В декабре 2006 года стал руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года после ухода с должности руководителя РосОЭЗ Мишустин два года работал в должности президента UFG Capital Partners и управляющего партнёра группы UFG Asset Management. В начале 2009 года вошел в кадровый резерв президента РФ. В апреле 2010 года был назначен руководителем ФНС.

15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин выдвинул кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.