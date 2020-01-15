Путин предложил Медведеву должность заместителя председателя Совбеза

Глава российского государства Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза РФ и предложил занять её Дмитрия Медведева, который ранее заявил о своей о отставке с поста главы Кабмина. По словам Путина, Медведев всегда успешно занимался вопросами повышения безопасности и обороноспособности страны, передаёт РИА Новости.

«Мы пообщались с Дмитрием Анатольевичем, и я просил его, чтобы он занялся в будущем именно вопросами безопасности страны», – пояснил Путин.

Поэтому, президент считает возможным ввести в самое ближайшее время в России должность заместителя председателя Совета безопасности. Напомним, главой Совбеза РФ является Путин.

Ранее сообщалось, что правительство России во главе с премьер-министром уходит в отставку. Об этом завил глава Кабмина Дмитрий Медведев. В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава правительства сообщил, что в послании российского лидера Федеральному собранию был обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию.

По его словам, в этом контексте очевидно, что члены нынешнего правительства, должны предоставить Путину возможность принимать все необходимые решения для этого.

«В этих условиях было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Кабинет министров в полном составе подал в отставку», – сказал Медведев.