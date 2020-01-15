Путин предложил провести референдум по поправкам в Конституцию РФ

Глава российского государства Владимир Путин в ходе послания к Федеральному посланию предложил провести референдум по поправкам в Конституцию страны.

Среди возможных поправок в основной закон страны, которые предложил президент следующие: в Конституции должно быть закреплено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.

Также в Конституции должна быть закреплена регулярная индексация пенсий, роль Госсовета, требования к кандидатам в президенты, утверждение парламентом главы и членом Кабмина, а также ряда других очень важных вопросов.