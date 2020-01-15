Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Россия по итогам прошлого года заняла 23-е место в рейтинге журнала U.S. News & World Report лучших стран мира, сообщает агентство РИА «Новости». Всего в рейтинге участвует 73 страны. В 2018 году РФ располагалась на 24-ом месте, а годом ранее занимала 26-ую позицию.

Эксперты при составлении рейтинга анализируют около 20 позиций, касающихся положения в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры. Также проводились общие исследования совместно с экспертами Университета Пенсильвании.

По итогам Россия стала лучшей страной для начала карьеры, заняла второе место, как «самая могущественная страна» и оказалась на четвертой строчке среди «самых влиятельных стран мира». Помимо этого Россия заняла 12 место среди стран с переходной экономикой. Авторы исследования отвели нашей стране 15-е место среди стран с самым богатым культурным наследием и 19-е место среди стран с благоприятной средой для обучения.

Хуже всего эксперты из США оценили Россию, как территорию для ведения бизнеса. По этому показателю Россия заняла последнюю, 73-ю строчку.