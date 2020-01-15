Американский рынок идет над обрывом

Участники рынка, опрошенные Bloomberg, в большинстве своем полагают, что ралли на рынке высокорисковых активов, которое наблюдалось в 2019 году, может завершиться. Как пишет издание, об этом свидетельствуют и индикаторы. Например, индекс MSCI All-Country World с начала января вырос примерно на 1,4% тогда как в прошлом году он подскочил на 24% – максимальную величину с 2009 года.

Это не единственный повод для беспокойства, считают участники рынка. Например, как отметил Эндрю Лапторн из Societe Generale, форвардные коэффициенты цена-прибыль акций роста США достигли уровней, которые отмечались лишь в восьми месяцах за 30-летний период сбора данных. А при покупке опционов на рынках США в этом месяце предпочтение всецело отдается контрактам «продавать» а не «держать».

И эти оценки еще не учитывают потенциальных негативных для рынка событий, которые, как правило, могут возникнуть внезапно в экономике или геополитике. И хотя многие эксперты по-прежнему советуют покупать акции, они предупреждают, что делать это нужно очень осторожно и осмотрительно. Особенно в условиях высокого уровня спекулятивных позиций в американских фьючерсах на акции со стороны управляющих активами и облигациями.

Свидетельства переоцененности рынка появлялись уже несколько месяцев назад, равно как и признаки рецессии в США в виде инверсии кривой доходности, соглашается управляющий партнер Exante Алексей Кириенко. Сверхмягкая политика ФРС создала ситуацию, при которой на рынке появились избыточные и неравномерно распределенные объемы ликвидности. Это привело к тому, что капитализация многих компаний в США значительно выросла вопреки стагнации роста чистой прибыли и консервативным прогнозам роста.

Никогда раньше ФРС так сильно не снижала ставку при довольно сильных показателях макроэкономики, отмечает эксперт. Одновременно участники рынка понимают, что вернуться обратно к повышению ставок регулятор сможет, скорее всего, не раньше, чем в 2021 году. Это означает, что дешевые деньги будут и дальше поддерживать рынок в ближайшем будущем.

Ближе ко второй половине года на первый план выйдут президентские выборы в США, которые несут в себе серьезный риск для рынков. Демократы попытаются не допустить второго срока Дональда Трампа, который является символом роста рынка последние три года. Кстати, Алексей Кириенко отмечает, что с 1995 по 2000 американские рынки переживали еще более масштабное ралли, когда акции намного больше оторвались от «рациональных» оценок. Так что перекупленность рынка и позитивный макроэкономический и монетарный фон делают более вероятной временную приостановку роста, но не глубокую коррекцию, полагает аналитик.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов отмечает, что американский фондовый рынок находится вблизи максимумов, прибавив более 10% за последние три месяца. S&P500 уже показывает признаки технической перекупленности согласно индексу RSI, который превышает 70. К тому же наблюдается признаки «медвежьей» дивергенции по показателю RSI.

Новые максимумы рынка в 2020 году не подтверждались вершинами по RSI, что создает риск коррекции, уверен эксперт. S&P500 удерживается на линии аптренда, идущей с 2016 года, что выступает для него поддержкой. Возможно, индекс намерен протестировать тянущуюся с 2009 года линию тренда, которая выступала сопротивлением в период с 2012 по 2015, а также в начале 2018 года. Преодолеть подобное сопротивление будет непростой задачей, поэтому сложно ждать дальнейшего сильного роста рынка от текущих уровней.

Фундаментально, считает Ален Сабитов, рынок также находится вблизи высоких мульпликаторов, что указывает на возможный перегрев в моменте и завышенные ожидания от первой фазы торговой сделки США и Китая. Макроэкономические показатели, вроде деловой активности в промышленности от ISM, остаются подавленными, последний отчет по рынку труда был не самым успешным, поэтому подобная эйфория на рынке вызывает озабоченность. Форвардный P/E индекса S&P500, как и долгосрочный P/E по Шиллеру находятся на самых высоких значениях в текущем деловом цикле. Выше было только во время пузыря дот-комов в начале нулевых. Следовательно, риск коррекции присутствует.