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Сбербанк установил рекорд чистой ежегодной прибыли

Москва, 15.01.2020

По итогам 2019 года Сбербанк получил 870 млрд руб. чистой прибыли. Согласно отчётности крупнейшей кредитной организации страны, это более чем на 7% больше, чем по итогам в 2018 года. Всего же за прошлый год Сбербанк получил 1,26 трлн руб. чистого процентного дохода, а чистый комиссионный доход за год вырос почти на 10% – до 469,5 млрд руб., пишет газета «Ведомости»

При этом корпоративный кредитный портфель за прошлый год сократился почти на 2% – до 13,33 трлн руб. Выдача займам физическим лицам выросли на до 7,24 трлн руб. (более чем на 17%). Кроме того, за 12 месяцев 2019 года средства физлиц выросли на до 13,6 трлн руб. (более чем на 6,5%), юридических лиц – до 6,65 трлн (почти на о,5%).

Как пояснили в Сбербанке мощный рост средств населения в конце прошлого года связан с выплатой премий и зарплат перед Новым годом.

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