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Хрупкое перемирие

Москва, 15.01.2020
#Торговые войны
  • Хрупкое перемирие

Егор Алеев/ТАСС

Сегодня в Вашингтоне должно состояться подписание президентом США Трампом и вице-премьером КНР Лю Хэ первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. По этому соглашению Китай должен в течение двух последующих лет дополнительно купить у США энергоресурсов на 50 с лишним миллиардов долларов, услуг приблизительно на 35 млрд и сельхозпродуктов на 32 млрд.

Вместе с 24 млрд, составившими американский экспорт сельхозпродуктов в Китай в 2017 г., суммарный объем вырастет почти до 40 млрд долларов, в год, т.е. тех самых цифр, которые уже озвучивал Дональд Трамп.

В общей сложности Пекин соглашается увеличить в течение двух последующих лет закупки американских товаров и услуг на 200 млрд долларов. В обмен на это Вашингтон обещает не вводить часть новых, уже запланированных тарифов и снизить наполовину часть уже действующих. Тем не менее, две трети американских тарифов на сумму приблизительно 360 млрд долларов останутся в силе.

При этом, в торговом соглашении нет упоминаний о дальнейшем снижении тарифов на китайские товары, как подчеркнули в своих заявлениях торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр торговли Стивен Мнучин. Это может произойти только после подписания второй фазы торгового соглашения. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что никаких уменьшений или отмен тарифов не будет до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

Громадные изменения в объеме китайского импорта американских товаров и услуг, который в 2017 году, когда стороны начали обмен ударами, вернее, тарифами, составлял 186 млрд долларов, заставляет усомниться в их реализации. Тем не менее, Мнучин назвал соглашение «великой победой» для американских компаний и фермеров. По его словам, их выгода значительно вырастет после подписания второй фазы торгового соглашения. Кстати, на текущей неделе, кроме подписания документа первой фазы торгового соглашения между США и КНР, американский сенат должен принять новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой.

Несмотря на перемирие в торговой войне между США и КНР Лайтхайзер и его коллеги из Японии и ЕС выразили тревогу относительно субсидий китайского правительства, которые, по их словам, сильно вредят глобальной экономике.

Речь идет о субсидиях госпредприятиям, с которыми планируется разбираться во второй фазе торгового соглашения. Однако сейчас даже неизвестно, когда по ней начнутся переговоры.

Демократы и в частности их лидер в сенате Чак Шумер соглашением недовольны. По их мнению, настоящим победителем является Китай, потому что никакой уверенности в том, что он будет покупать больше американской сои, нет. Дело в том, что КНР уже подписала долгосрочные контракты на поставку сои с Аргентиной и Бразилией.

Аналитики тоже сомневаются, что Китай сумеет «переварить» такое крупное увеличение в закупках товаров.

Трамп сейчас чаще всего говорит о сельхозпродуктах. Это понятно, потому что фермеры являются основной электоральной базой республиканцев и они понесли большие убытки из-за ответных тарифов, которые Пекин вводил на американские товары и продукты.

Сомневаются в способности и желании Китая купить дополнительно энергоресурсов на 50 млрд и американские торговцы нефтью и аналитики.

Многие эксперты сомневаются, что первая фаза торгового соглашения выполнима. По соглашению, Вашингтон может возвращать тарифы на китайские товары в случае невыполнения китайцами его условий. Однако Пекин в свою очередь тоже может, как и раньше, вводить ответные тарифы и пошлины.

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