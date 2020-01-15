США назвали условие сокращения военной помощи Ираку

Если Багдад будет настаивать на выводе американских войск из страны, США урежут военную помощь Ираку на $250 млн, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на электронную переписку американских чиновников из Госдепартамента и Минобороны. В Пентагоне решительно заявляют, что не намерены выводить свои войска из Ирака, сообщает «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что Конгресс уже одобрил размер помощи на текущий год, однако, при определенных условиях США готовы пересмотреть вопросы военного и экономического содействия.

Ранее Вашингтон пригрозил Багдаду, что заблокирует счета в США, а также потребует компенсацию в случае вывода американских военных из Ирака.

Помимо этого Госдеп пообещал ввести санкции, если Ирак закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400, о поставках которых ведутся переговоры между Москвой и Багдадом.

Напомним, парламент Ирака большинством голосов выступает за прекращение иностранного присутствия в стране. Речь в данном случае идет, прежде всего, о выводе войск США и их союзников. Данное решение стало одним из ответов на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в ночь на 3 января в следствии авиаудара США по колонне военных Ирана.