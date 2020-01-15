США вывели ядерные бомбы из арсенала Stratofortress

Стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress больше не имеют в своем арсенале ядерных авиабомб B61-7 и B83-1 согласно новой инструкции, передает «Военное обозрение».

В документе говорится, что ядерные авиабомбы B61-7 и B83-1 исключены из разрешенной комплектации вооружений B-52H. Согласно разработанной ВВС инструкции под названием «Правила безопасности для стратегических бомбардировщиков США», крылатые ракеты воздушного базирования AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1 являются единственным вооружением, которое может применяться на бомбардировщиках В-52Н.

В Пентагоне объяснили изъятие данных бомб из арсенала стратегических бомбардировщиков В-52Н уязвимостью данного вооружения на фоне суперсовременных средств противовоздушной обороны.