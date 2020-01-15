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В Госдуме рассказали, когда будут внесены изменения в Конституцию

Москва, 15.01.2020

По заявлению первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, предложения главы России Владимира Путина, озвученные в ежегодном Послании Федеральному Собранию по внесению изменений в Конституцию РФ, могут быть реализованы в текущем году, передает ТАСС. Данные конституционные инициативы Жуков назвал трудным вопросом, который нуждается во «всенародном обсуждении».

«В этом году вполне можно реализовать, времени достаточно, год только начался», — прокомментировал Жуков.

Напомним, 15 января Владимир Путин в ходе Послания ФС предложил внести поправки в российскую Конституцию. Пакет поправок должен быть вынесен на всенародное голосование, уверен президент РФ.

К примеру, Путин предлагает наделить Совет Федерации правами по отстранению судей Верховного и Конституционного судов по представлению главы государства в некоторых случаях. Еще одно предложение, которое озвучил президент, - усиление роли губернаторов и Госсовета. Также предлагается закрепить в Конституции размер минимальной оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

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