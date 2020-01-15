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В Госдуме оценили кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Москва, 15.01.2020

Михаил Емельянов – заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в нижней палате парламента РФ – оценил предложение российского лидера Владимира Путина выдвинуть кандидатуру руководителя ФНС Михаила Мишустина на пост главы Кабмина РФ.

По его мнению, поддержка депутатами Госдумы кандидатуры Мишустина будет означать одобрение социально-экономического курса, который обозначил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

При этом Емельянов подчеркнул, что Мишустин – технократ, который отмечен никакими политическими окрасками и заявлениями.

«Поэтому я уверен, что его кандидатура вызовет какую-то антипатию у других фракций», – резюмировал депутат, добавив, что позиция «Справедливой России» по кандидатуре Мишустина будет определена позже.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил назначить новым главой Кабмина РФ руководителя ФНС Михаила Мишустина. Согласно информации пресс-службы Кремля, нижняя палата парламента РФ рассмотрит его кандидатуру на своём пленарном заседании уже 16 января.

При этом в заявлении пресс-службы отмечается, что президент провёл встречу с Мишустиным, в ходе которой и предложил ему стать премьер-министром.

 

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