В Госдуме пообещали оперативно работать над изменениями в Конституцию

Павел Крашенинников – председатель комитета по госстроительству и законодательству нижней палаты российского парламента – заявил, что работа над поправками в основной закон страны начнётся оперативно – депутаты и члены Кабмина будут откладывать этот вопрос в долгий ящик.

«Мы будем смотреть всё, изучать, потому что по итогам сегодняшнего послания у нас готовится целый перечень поручений, и мы на основании этого поручения будем готовить поправки, – цитирует депутата РИА Новости. – Мы – это и депутаты Думы, и члены Кабмина, и сотрудники администрации президента, и суды, и общественные деятели и юристы…».

Ранее сообщалось, что Михаил Емельянов – первый заместитель главы комитета Госдумы по государственному строительству – предложил дату голосования по конституционным поправкам. По его мнению, референдум по поправкам можно будет провести уже в сентябре этого года – в единый день голосования.