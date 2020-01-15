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В Ираке обстреляли базу с военными США

Москва, 15.01.2020

Военная база в Ираке с базирующимися на ней американскими военными подверглась ракетному обстрелу, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на арабские СМИ. Речь идет о той же военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, которая подверглась месяц назад, передает СМИ.

Уточняется, что все ракеты, которые были выпущены из реактивных систем залпового огня, сработали в окрестностях военной базы. При этом не говорится, откуда были выпущены ракеты. Ни один военный США при обстреле базы не пострадал, передает представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс со своей страницы в Твиттер.

С начала года уже несколько американских военных баз, расположенных в Ираке, подверглись обстрелу со стороны Ирана. Одна ракеты была выпущена по посольству США в Багдаде. Атаки последовали вслед за убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

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