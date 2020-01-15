В России могут появиться частные судебные приставы

Как говорится в «Обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов» российский Минфин рассмотрит возможность внедрения института частных судебных приставов в России. В документе отмечается, что процесс будет проходить поэтапно, пишет РБК.

На первом этапе, частные приставы будут оказывать услуги только юридическим лицам, тогда как государственные служащие ФССП будут взыскивать долги в пользу госорганов и физических лиц. Нововведение внедряется в целях повышения эффективности взыскания долгов в России, говорится в документе.

«Целесообразно рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения», - говорится в «Обзоре».

Напомним, автором законопроекта о частных приставах является Торгово-промышленная палата. Документ вызвал неоднозначную реакцию экспертов, поскольку предусматривает крайне жесткие требования к данным специалистам. К примеру, от частных судебных приставов потребуется сдача квалификационного экзамена, а также членство в палатах частных приставов и наличие в реестре Минюста.