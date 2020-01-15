Владимир Путин принял отставку премьер-министра

Ежегодное Послание президента, в котором он предложил изменить порядок утверждения правительства, вызвало совершенно неожиданный результат: правительство сложило полномочия немедленно, не дожидаясь изменений Конституции. Которые, кстати, еще неизвестно, обязали ли бы его подавать в отставку до 2024 года, когда истекает срок полномочий нынешнего президента и до которого, теоретически, длились и полномочия кабинета министров. Но Дмитрий Медведев не захотел ждать — назовем это так, поскольку никаких иных сообщений о причинах его отставки не поступало.

Напомним, что в Послании Федеральному собранию, прозвучавшем днем 15 января, президент Владимир Путин, сказав об общественном интересе к вопросу изменения Основного закона, заявил: «полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок». И далее, наряду с целым рядом мер — закреплением в Конституции социальных гарантий, конституционным статусом Госсовета, изменениями в порядке назначения силовиков и отрешения от должности судей КС и ВС — прозвучала наиболее принципиальная инициатива: «Предлагаю… доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации, а затем по его представлению… всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц».

Россия при этом «должна оставаться сильной президентской», а не парламентской республикой. «Поэтому за президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности Правительства, как и право отстранять от должности Председателя Правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия», — заявил Владимир Путин. За президентом остается также «прямое руководство Вооружёнными Силами и всей правоохранительной системой».

Возможно, не все обратили внимание на сказанные несколько дальше слова Путина: о том, что необходимо выстроить систему, «обеспечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах. Такое обновление – неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и пусть не безошибочного, но стабильного развития, когда незыблемым остается главное – интересы России». Да, обратили на это (слова о сменяемости) внимание наверняка не все, но кто-то, очевидно, и обратил, причем самое пристальное.

Добавим еще, что хотя, по словам президента, «поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов», — он тем не менее предложил такую, де-факто, новацию в сложившуюся политическую систему, как проведение референдума конституционного характера: «Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение».

Следует оговориться, что само слово «референдум» из уст Владимира Путина не прозвучало, и, возможно, подразумевается и вариант консультативного голосования. Возможно, это сознательно оставленный до поры простор для трактовок, или для выводов по ходу развития событий. Но в любом случае данное предложение представляется весьма важным, тем более, что по словам президента Путина, перечисленными им поправками возможные изменения Основного закона не исчерпываются: «прозвучавшие сегодня предложения, конечно, не ограничивают круг дискуссий вокруг возможных поправок в Конституции. Уверен, что свои идеи выскажут общественные объединения, партии, регионы, юридическое сообщество, граждане страны. Необходимо самое широкое публичное обсуждение. Но, открывая эту дискуссию, хотел бы придать ей определённое направление, как минимум показать, перед какими вызовами мы стоим».

Тем самым, и это уже без оговорок, открыта широчайшая политическая дискуссия, в ходе которой граждане и их объединения, можно сказать, уполномочены вносить предложения и результаты которой будут иметь обязывающий характер. Это ни что иное, как воплощение формулы о «широких, равных, взаимообязывающих и защищенных консультациях по поводу политического курса», которую автор данной формулировки, выдающийся американский политолог Чарльз Тилли, считал определением демократии, как таковой (см. «Демократия», Ч. Тилли, М.:»Эксперт»/ ИнОП/ 2007). О том, в какую сторону может пойти эта дискуссия, или «консультации», так Тилли называет различные формы демократических процедур, какие акторы могут принять в ней участие, кто и как будет ее направлять, какие результаты она может дать, предстоит порассуждать в дальнейшем.

И об отставке правительства. Последовавшая сразу за Посланием, она прямо вытекает из его характера. Как сообщил ТАСС: «Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе». Об этом премьер сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

«Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — заявил он.

Отвечая Дмитрию Медведеву, Владимир Путин сказал, в частности: «Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами (безопасности — «Эксперт online), и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время — введу должность зампредседателя Совета безопасности», — приводит агентство «Интерфакс» слова главы государства. Председателем Совбеза является президент, в его состав входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета, которым в настоящее время является Николай Патрушев.

По словам Владимира Путина, сказанным на этой, можно сказать, исторической встрече с теперь уже уходящим кабинетом, он доволен его работой: чиновникам удалось сделать не все, но это и не было возможно. Он также поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства, сообщает ТАСС.

Агентство напоминает о рекорде подавшего в отставку Дмитрия Медведева: больше семи лет и восьми месяцев во главе кабинета министров. Нынешнее правительство под его председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года, в нем 10 вице-премьеров, в том числе один первый, и 22 министерства.

Получает, таким образом, объяснение исключительная скупость, с которой президент выделил место в послании на экономическую проблематику. Он лишь отметил низкую инфляцию (за которую отвечает не правительство, а ЦБ), и подчеркнул значимость нацпроектов. Они, таким образом, не снимаются с повестки дня с отставкой правительства, но, возможно, им не будет больше придаваться значения главного экономического локомотива. Признаки этого уже можно было обнаружить в словах представителей правительства.

Уместно привести еще одну цитату, на этот раз из журнала «Эксперт». После президентских выборов марта 2018 года журнал писал: «Элита не понимает или недооценивает всех рисков, накопленных в обществе. Ей кажется, что убедительная победа президента дает ей карт-бланш двигаться в целом с тем же темпом и управлять теми же методами… Ей сейчас кажется, что есть шесть лет на то, чтобы подготовиться к спокойному транзиту власти за пределами путинской эпохи. Не напрягаясь исполнять указы и следовать заданным направлениям, а между тем готовить капитал и связи для победы в 2024 году. Это иллюзия. Если каждый месяц, каждый квартал, каждые полгода мы не будем чувствовать, что страна растет, внутренне развивается, накапливает силу, то каждый месяц, каждый квартал и каждые полгода мы будем все быстрее терять тот капитал консолидации, который приобрели 18 марта 2018 года. И растратим его много раньше 2024 года. Двух лет окажется достаточно». И вот практически ровно два года прошло. Их оказалось достаточно для исчерпания потенциала прежней экономической политики (президент в Послании подчеркнул низкий уровень народного благосостояния) и принятия решения о переменах. Каких именно, станет более или менее понятно в ближайшем будущем.

Пока ничего не известно о кандидатуре будущем главе правительства. Процедура его утверждения, возможно, станет, еще до поправок в Конституцию, репетицией того, как это должно быть после их принятия. Не исключен и иной вариант, без «голосования граждан» именно по данному вопросу: Госдума оперативно проголосует поправки, которые внесет президент, и новые премьер и его правительство будут утверждены уже по новому закону, с куда большей политической ответственностью парламента и партий за результаты экономической (прежде всего) политики.