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Власти Приамурья обеспечили бесплатное горячее питание школьников

Москва, 15.01.2020

«Владимир Владимирович Путин в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию озвучил поручение о введении бесплатного питания для школьников начальных классов по всей стране. Финансирование будет идти из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. Хочу отметить: в Амурской области эта мера поддержки уже действует. С 1 октября все учащиеся начальных классов получают бесплатное горячее питание. На эти цели из областного бюджета изначально выделили 54 миллиона рублей», - сказал губернатор Василий Орлов. 

С первого ноября 2019 в области увеличили расходы на это направление. Сейчас в южных районах предусмотрено 25 рублей на ребенка, в северных – 35. «Но это не последнее увеличение, мы намерены рассмотреть вопрос с учетом районирования. У нас должны быть группы территорий с градацией как по географическому положению, так и по административному принципу. Мы были готовы обеспечить это силами областного бюджета, однако с поддержкой федерального центра это сделать будет значительно легче», - отметил Василий Орлов. 

В своем обращении к Федеральному Собранию Президент страны Владимир Путин обратил внимание на обеспечение местами в детских садах детей в возрасте младше трех лет. В этом направлении существенный рывок Амурская область сделала в 2019 году. По нацпроекту «Демография» построено три детских сада, все они пролицензированы и уже принимают детей. Кроме того, открыт второй корпус детского сада в городе Свободный. Таким образом, всего в ушедшем году в Приамурье для дошкольников создано 530 мест. В 2020 году эта работа продолжится - начнется строительство еще двух детских садов для детей в возрасте 1,5-3 лет. 

Губернатор также подчеркнул, что введение выплат на детей с 3 до 7 лет и расширение программы материнского капитала позитивно отразятся на демографической ситуации, что особенно важно для Дальнего Востока.

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