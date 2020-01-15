Украинские военные отправятся в Ирак

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов учувствовать в миссии НАТО в Ираке. «Я проинформировал заместителя Генсека (заместителя Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джона Манзу - Эксперт), что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма», - сказал Кулеба.

Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск с территории страны. Решение о выводе войск из Ирака приняли ФРГ, Канада и Нидерланды. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака.