«Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина пост премьера

Партия «Единая Россия», которая составляет большинство в нынешнем созыве парламента, заявила о намерении поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства. Предложение по назначению внес президент России Владимир Путин, передает ТАСС, ссылаясь на источник с заседания фракции в Госдуме.

По сообщению советника спикера Госдумы Володина Анастасии Кашеваровой, решение «ЕР – единогласно». Она также рассказал, что Мишустин признался, что не спал всю ночь. Также глава ФНС сообщил, что в новом кабинете министров будут изменения.

В свою очередь, спикер Госдумы Володин, заявил, что «эта встреча только начало процесса, а беседа получилась яркой, итоги которой вы увидите в зале пленарного заседания». После встречи с фракцией «Единая Россия», Мишустин проведет встречи с фракциями ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, предложив кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера.