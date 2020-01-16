Китаю прогнозируют замедление роста ВВП до 4%

Аналитики самой большого в мире дистрибьютора электроэнергии, китайской электросетевой компании State Grid, известны смелыми прогнозами. Отличились они и сейчас, в январе 2020 года. State Grid прогнозирует резкое замедление роста ВВП КНР и соответственно замедление темпов развития китайской экономики. Аналитики полагают, что в течение следующих пяти лет рост ВВП Поднебесной может снизиться до 4%.

При этом китайские СМИ подчеркивают, что это был довольно осторожный прогноз. Делая прогноз, аналитики State Grid уже знали, что в прошлом году как минимум 10 из 27 региональных компаний, входящих в ее состав, зафиксировали по итогам года убытки. Это, подчеркивают в компании, антирекорд.

Новость State Grid о резком замедлении роста ВВП КНР перепечатали все мировые информагентства, потому что эта компания считается барометром китайской экономики, которая сейчас развивается самыми низкими за три последних десятилетия темпами.

Завтра, 17 января, ожидается отчет Национального бюро статистики (NBS) КНР за прошлый год. В нем, скорее всего, будет сказано, что экономика Китая в 2019 г. прибавила 6,1-6,2%. Ожидается также, что на весеннем заседании китайского парламента – Всекитайского собрания народных представителей, премьер-министр Госсовета (правительства) КНР Ли Кэцян объявит, что на 2020 год поставлена задача добиться роста экономики в районе 6%.

В State Grid поясняют, что 4% - это прогноз худшего сценария развития ситуации в экономике. В конце прошлого года аналитики компании провели исследование для внутреннего пользования. Как сообщают Financial Times, ознакомившиеся с этим документом, авторы предрекают компании «беспрецедентные вызовы». Что касается выводов, то они советуют строго контролировать инвестиции и провести оптимизацию внутренних проектов, а самые дорогие проекты и программы, которые не дают отдачи в краткосрочной перспективе, приостановить или и вовсе закрыть.

«State Grid неэффективно использует деньги,- объясняет профессор Северокитайского электроэнергетического университета Юань Цзяхай.- Компания вкладывает деньги в проекты без проведения анализа их экономической и финансовой целесообразности».

Финансовая компания Essence Securities считает, что State Grid может в этом году снизить инвестиции на 130 млрд юаней (18,8 млрд долларов). Это солидная сумма даже для такого гиганта. Она составляет приблизительно четверть от всех капитальных вложений в 2019 году.

Снижение расходов означает конец периода ничем не сдерживаемых инвестиций в энергетическую систему Поднебесной, продолжавшихся последние десятилетия.

В 2015 г. четыре аналитика State Grid дали прогноз, что потребление электроэнергии в Китае будет расти в среднем на 6,6% до 2020 года. Сейчас известно, что в среднем рост потребления электроэнергии за четыре года (2015-2019) снизился до 5,2%. Едва ли он увеличится в этом году при продолжающемся замедлении развития экономики.

Правительство в последнее время снижает цены на электроэнергию для того, чтобы помочь бизнесу приспосабливаться к ухудшению экономической обстановки. Власти оказывают на State Grid сильное давление и вынуждают регулярно снижать тарифы. Такие снижения цен обошлись State Grid в 2018 году в 92 млрд юаней, по данным самой компании.

В самой State Grid просят ослабить давление. Просьбу администрация компании аргументирует тем, что им приходится жертвовать прибылью для того, чтобы помогать экономике в целом. Однако Госсовет уже в этом году предупредил электриков, что им следует готовиться к новым снижениям цен.