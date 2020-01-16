Кудрин рассказал, предлагали ли ему войти в новое правительство

Алексей Кудрин – глава Счётной палаты России – рассказал журналистам, получал ли он предложение войти в новый состав Кабмина РФ. По его словам, никто с таким предложением к нему пока не обращался, передаёт РИА Новости.

«Я взял обязательство перед президентом РФ по Счётной палате, прошло всего полтора года, как я её возглавляю. Поэтому пока, как мне кажется, еще нужно в Счётной палате поработать. А уж потом думать о других постах», - резюмировал Кудрин.

Ранее сообщалось, что 16 января Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. Соответствующий документ вступил в силу со дня подписания.

Сегодня же Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Мишустин поблагодарил всех за поддержку и доверие и заявил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе Кабмина.