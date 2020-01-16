Курс доллара: рубль отреагировал на отставку правительства

Российский рубль завершил вчерашний день к доллару и евро почти на тех же показателях, что и торги во вторник. При этом сразу после появления новости об отставки Кабмина нацвалюта резко пошел вниз. Например, курс доллара в 16:30 мск сразу же прибавил 30 коп., торгуясь по 61,725 руб. Курс евро составил 68,725 руб., подорожав на 32,5 коп. При этом рубль вообще никак не отреагировал на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшееся несколькими часами ранее.

К закрытию основной торговой сессии на Московской бирже рубль почти отыграл часть потерь к основным резервным мировым валютам. По данным на 19:00 мск, курс доллара составил 61,595 руб., что было на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро – 68,69 руб., (плюс 31,5 коп).

Ещё через 3,5 часа – в 22:30 мск – доллар торговался уже по 61,45 руб., что всего на 1 коп больше чем вечером во вторник. Почти восстановился рубль и к евро, курс которого составлял к этому времени 68,52 руб. (плюс 14,5 коп.).

Как пояснил Алексей Корнилов из «Открытие брокер», динамика роста курса доллара по отношению к национальной валюте началась ещё в ходе торгов в понедельник, что было связано с новостями о том, что российский Минфин собирается увеличить ежедневные объёмы закупок валюты.

«А вот вчерашние новости, которые могли повлиять на рынок, а именно сообщения об отставке правительства, на самом деле оказали не очень существенное влияние на курс рубля. В основном падение российской валюты было обусловлена только решением Минфина и не более того», – подчеркнул Корнилов.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» считает, что рубль накануне реагировал вовсе не на внутренний новостной фон, а на внешний. В частности, он считает, что оптимизм в отношении подписания сделки между Вашингтоном и Пекином постепенно сошёл на нет, так как заключение промежуточного соглашения не отменяет существенной части торговых пошлин, а подписание окончательного документа, судя по всему, будет отложено на неопределенный срок.

«На этом фоне доллар в среду пребывал в положительной зоне на большинстве площадок EM, отражая снижение аппетита инвесторов к риску», – подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил, что на локальном рынке доллар вчера постепенно укрепляся до 61,6 руб., однако после нескольких неудачных попыток преодолеть этот уровень отступил.

«Позже доллар с лёгкостью взял данный рубеж и даже поднимался выше 61,8 руб. (впервые за последнюю неделю), укрепляясь на новостях об отставке российского Кабинета министров. Однако, как выяснилось, рынок очень быстро успокоился, и уже к вечеру среды рубль отыграл все свои дневные потери», – рассказал Кравченко.

По его мнению, в ближайшее время внимание валютных спекулянтов вновь вернётся к внешним рынкам и подписанию первого этапа торговой сделки между США и КНР.

«Нельзя исключать, что весь оптимизм в связи с данным событием уже отыгран, а сами итоги сделки не удовлетворят участников рынка, и заключение торгового соглашения будет сопровождаться коррекцией рынков вместе с укреплением доллара и падением рубля», – предположил эксперт.

Антон Покатович из «БКС премьер» также считает, что неожиданная отставка правительства в дальнейшем почти не будет оказывать влияние на курс нацвалюты. По его мнению, сегодня курс доллара будет формироваться в диапазоне 61,20-62,10 руб., а внимание рынков останется сосредоточенным на теме подписания торговой сделки США и КНР, по которой, между тем, всё ещё нет никакой конкретики.

«Если появятся какие-то дополнительные поводы для сомнений в активности сближения позиций Пекина и Вашингтона, то рыночная эйфория подвергнется коррекции, а рубль немного ослабнет», – предположил он.

Наталия Орлова из Альфа-банка предполагает, что назначение нового главы российского Кабмина краткосрочно может вызвать некоторую волатильность на рынке. Но, по её убеждению, это не поменяет макрокартину экономики РФ, основные стержни которой были вчера анонсированы Путиным во время его послания Федеральному собранию.