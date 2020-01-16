Мишустин оценил идею списать долги россиян по кредитам

Новый глава российского правительства Михаил Мишустин – прокомментировал идею, которую накануне высказал лидер ЛДРП Владимир Жириновский о списании с россиян всех долгов по кредитам в микрофинансовых организациях. По словам премьер-министра, к этому он относится отрицательно, так как такое решение негативно обернётся для банков, передаёт ТАСС.

При этом он объяснил, что списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств.

«Другими словами, деньги потеряют те, кто в этой ситуации совсем не виноват. Да и вообще я плохо оцениваю списания, как пока ещё действующий налоговик», – сказал Мишустин в ходе пленарного заседания Государственной Думы.

Ранее против этой инициативы также выступил первый заместитель главы комитета по финансовому рынку российского парламента Игорь Дивинский. По мнению депутата, государство не должно вмешиваться в дела бизнеса, передаёт РИА Новости.

«Кто-то у кого-то взял заем и есть хозяин этих денег, но точно не государство, – пояснил Дивинский. – А мы возьмём и приказным решением прикажем всем всё простить».

При этом парламентарий пояснил, что владелец микрофинансовой организации тоже эти деньги у кого-то брал, чтобы раздавать микрокредиты.

«И как ему потом из возвращать? Это очень сложный вопрос, в который государство вмешиваться не должно», – резюмировал Дивинский, добавив, что что не защищает этот бизнес, а просто говорит о справедливости.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать и полностью запретить в РФ все микрофинансовые организации, а также коллекторские агентства. Кроме того, он считает, что долги россиян перед такими организациями надо списать.