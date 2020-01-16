Мишустин прибыл на переговоры в Госдуму

Кандидат на пост премьера правительства России, который в настоящий момент является руководителем Федеральной налоговой службы, Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где проводит встречу со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Новость передает в своем Telegram-канале советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Напомним 15 января президент России Владимир Путин после отставки председателя правительства Дмитрия Медведева, предложил занять пост премьера Михаилу Мишустину, на что последний ответил своим согласием.

Также 15 января после оглашения Послания Федеральному Собранию президент отправил в отставку весь кабинет министров во главе с премьером.