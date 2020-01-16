Путин назначил Мишустина премьер-министром

Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Сегодня Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Мишустин поблагодарил всех за поддержку и доверие. Он заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. Уходящему премьеру было предложено перейти на работу в Совет безопасности России. О судьбе других членов его кабинета пока не сообщалось.