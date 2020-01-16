Цена на нефть отреагировала на подписания сделки между США и КНР

16 января цена на нефть идет вверх на оптимизме, вызванном подписанием первой фазы торгового соглашения, в рамках которого Китай обязан увеличить закупки ряда услуг и товаров у США, пишет Прайм.

Так по состоянию на 8.01 по московскому времени цена на мартовские фьючерсы североморской нефтяной смеси марки Brent выросли на 0,69%, составив $64,44 за баррель. Фьючерсы на февраль марки WTI увеличились на 0,73%, до $58,23 за баррель.

Напомним, 15 января в Вашингтоне КНР и США подписали первую часть торговой сделки. Подписи под договором поставили президент Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Согласно документу Пекин обязан закупить в ближайшие два года товаров из США на сумму $200 млрд. В данную сумму входит закупка и энергоносителей. Как заявил Трамп после подписания документа, ожидается и вторая фаза соглашения, переговоры по которой начнутся «в ближайшее время».