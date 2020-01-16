Новый премьер-новый рост

Ожидаемое назначение на пост председателя Правительства РФ главы ФНС Михаила Мишустина подняло индексы рынка акций вверх. К концу сессии в четверг индекс Мосбиржи подрос на 0,79% до 3157, 23 пунктов. «Долларовый» РТС вырос на 0,65% до 1612,72 пунктов.

Среди лидеров роста акции «Россетей» (3,84%). Кроме того спросом пользовались акции компании ОГК-2 (+6,32%). Акции «Сбербанка» поднялись вверх после падения днем ранее (+0,47%). Эксперты на рынке говорят, что у акций финансовой организации есть потенциал роста. Продолжают спекулятивный подъем акции горнометаллургической компании «Мечел» (обыкновенные +4,38%, «префы» +2,89%) и компании «Распадская» (+2,51%).

Акции «Аэрофлота» после подъема накануне опустились вниз на -0,76%. Также откатились назад обыкновенный и привилегированные акции «Ростелекома» (-0,13% и -1,31% соответственно). На понижение пошли и акции «РусГидро» (-3,80%), компания намерена обратиться в Банк России с целью проверки факта манипулирования рынком. Появление в СМИ недостоверной информации о якобы имеющихся планах по реструктуризации Группы «РусГидро» вызвало ранее резкий взлет котировок акций.

Нефть Brent по состоянию на 19:25 мск выросла на 1,11% до значения 64,73 доллара за баррель. Российская валюта на этом фоне немного подросла: до 61,66 рублей за доллар.