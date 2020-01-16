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Прогноз погоды на февраль: синоптики пообещали сюрпризы

Москва, 16.01.2020
  • Прогноз погоды на февраль: синоптики пообещали сюрпризы

Артем Геодакян/ТАСС

Аномально тёплый январь продолжает тренд декабря на температурные рекорды. Так, уже в утренние часы 16 января столбики термометров в Москве поднялись до плюс 3,2, что стало суточным максимумом для этого. Таким образом, в Москве пал рекорд, установленный ещё в 1925 году.

Не отстаёт от центральных областей и северо-западные районы России, куда также поступают тёплые воздушные массы из Атлантики. Например, в СПб, как и в Москве, в январе почти не было ни одного дня с минусовыми показателями. При этом, согласно данным синоптиков, за первую половину месяца средний температурный фон в городе на Неве превысил многолетние значения сразу на 7 градусов и останавливаться на достигнутом не собирается.

По прогнозу синоптиков, до последней недели месяца температура воздуха здесь ожидается выше климатической нормы сразу на 12 градусов. И если вчера температура в Москве близко подошла к рекорду, но не установила его, то в Северной столице середина месяца войдёт в историю с рекордом. Так, согласно данным метеорологов, максимальная температура в СПб 15 января повысилась до плюс 7,6, что на 2,1 градуса выше рекорда 1975 года.

Аномально тепло было в среду и в других городах северо-запада страна. Например, в Великом Новгороде пал температурный максимум 1982 года. Не устоял рекорд и в столице Карелии – в Петрозаводске, новый максимум для 15 января теперь составляет плюс 5,2, а предыдущий – плюс 3,6 – держался с 1975 года.

Несмотря на фантастически тёплую погоду, которая пока держится на Русской равнине, в начале февраля большинство россиян ждут климатические сюрпризы.

Погода в феврале. В Гидрометцентре предупредили о похолодании

По прогнозу Гидрометцентра, в последнем месяце календарной зимы в Россию придёт похолодание и как предполагают синоптики, вероятнее всего, температура воздуха станет существенно ниже январской. В частности, об этом рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это необычно, но, тем не менее, это так.

Метеоролог также пояснил, что это не значит, что февраль будет супер морозным, но более холодным в сравнении с январём. При этом Вильфанд напомнил, что климатическая весна предположительно придёт в Европейскую Россию в конце марта, в азиатскую часть страны – в середине апреля.

Прогноз погоды на февраль в регионах Центральной России и на северо-западе страны

По прогнозу Гидрометцентра, относительно холодно в феврале будет в Европейской России. Весь последний месяц календарной зимы она будет колебаться в пределах привычной нормы – в дневные часы от минус 3 до минус 7, после полуночи – минус 10-12.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, в пределах климатической нормы будет держаться температурный фон в Брянской, Смоленской, Тверской, Нижегородской, Ярославской, Рязанской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях.

Стабильно холодно, но также не ниже обычного будет, по прогнозу метеорологов, на северо-западе страны. В частности, в Архангельской области средняя дневная температура составит минус 8-10, ночная – минус 9-12; в Вологодской области – минус 5-7 днём и 9-11 ночью; в Псковской и Новгородской областях – минус 2-4 днём и минус 4-6 ночью.  

В Гидрометцентре рассказали и о количестве осадков в феврале, которое также будет в пределах привычной нормы – около 36 мм.

Погода в феврале в СПб и Москве. Точный прогноз синоптиков

В Москве после аномально тёплых двух первых месяцев зимы, в феврале, по прогнозу синоптиков, ожидается прохладная и снежная погода. Так, в начале февраля произойдёт арктическое вторжение, которое принесёт с собой в регион холодные воздушные массы и снегопады. Под его влиянием столбики термометров опустятся до минус 4-6 днём и до 8 градусов мороза в ночные часы. После 11 февраля снегопады могут стать более интенсивными, зато значительно потеплеет – синоптики обещают от нуля до минус 3 днём и около минус 2-4 ночью.

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков, аномально тёплая зима закончится в Москве в середине следующей недели, а уже с четверга, 23 января в столичном регионе подморозит до минус 7-8. Понижение температурного фона будет сопровождаться сильной метелью, которая ожидается в конце января из-за столкновения тёплых/влажных атмосферных фронтов, которые продвигаются из Атлантики, и холодных/сухих воздушных масс с севера России.

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