Рубль «коротко вздрогнул»

Краткосрочная паника

Рубль завершил торговый день 15 января почти на тех же уровнях, что и торги предыдущего дня. Но день выдался с точки зрения новостного фона волнительным: сначала послание президента, а следом за ним отставка правительства. Естественно, что инвесторы на валютном рынке не могли проигнорировать данные новости.

Непосредственно после появления в середине дня новости об отставке кабмина валюта резко пошла вниз. Курс доллара в 16:30 мск прибавил 30 коп., торгуясь по 61,725 руб., в евро подорожал на 32,5 коп. – до 68,725 руб. Участники торгов назвали происшедшее «краткосрочной паникой». И она в самом деле была недолгой: к закрытию основной сессии на Московской бирже рубль почти отыграл часть потерь к основным резервным мировым валютам.

По данным на 19:00 мск, курс доллара составил 61,595 руб., что было на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро – 68,69 руб., (плюс 31,5 коп). Ещё через 3,5 часа – в 22:30 мск – доллар торговался уже по 61,45 руб., что всего на 1 коп. больше, чем вечером во вторник. Почти восстановился рубль и к евро, курс которого составлял к этому времени 68,52 руб. (рост на 14,5 коп.).

Пора воспользоваться шансом

По прогнозам аналитика, пара доллар-рубль легко может вернуться к отметке 62-63 рубля в течение 10 дней. Дальше, в долгосрочном периоде до года, над рублем, как обычно, реет угроза девальвации, связанная как с возможными внутренними событиями, так и с новыми санкциями, а также с рынком нефти. К слову, социальные выплаты, анонсированные в послании, тоже представляют собой угрозу для курса, потому что создают серьезную, порядка 0,5 трлн рублей, дополнительную нагрузку на бюджет.

Реакция рубля на вчерашние события исчерпывающе продемонстрировала, насколько «дорого» валютный рынок реально оценивает вопрос смены правительства: в 37 копеек, комментирует происшедшее шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. После этого короткого нервного тика котировок курс вернулся на круги своя.

Инициировав изменения состава правительства, говорит аналитик, Путин показал, что при сохранении полной политической стабильности он видит проблему не только недостаточной скорости действий в экономике, но и в плане выработки вообще внятной экономической стратегии роста на ближайшие годы, когда России самое время уже воспользоваться предоставляющимся шансом: сравнительно теперь уже благоприятной внешней конъюнктурой.

Что касается конкретного воздействия на экономику, то новый будущий премьер успел, по всей видимости, доказать высокую эффективность своей работы, показав более чем современный технологичный подход к ведению дел на примере налогового ведомства — может быть, самого успешного на сегодня блока в правительстве, говорит Пётр Пушкарёв. Имеет он и опыт управления венчурным инвестированием в проекты. Так что в сравнении с как-то давно подиссякшей на прорывные идеи экономической командой подавшего в отставку кабинета, у свежего правительства имеется, пожалуй, некий шанс повлиять на экономику в ближайшие год-два, то скорее в положительном ключе.

Другое дело, отмечает эксперт, как будут расставлены приоритеты, и исходя из них насколько многое удастся сделать, чтобы стагнацию попытаться сменить если не инвестиционным прорывом, то хотя бы просто активизацией усилий, не просто прогнозированием, а деятельным планированием роста, и удастся ли. Но хуже рублю от смены правительства не станет, к слабости или уязвимости российской валюты эти перемены сами по себе точно не приведут.

А принципиально для курса рубля ничего не изменится: поколебавшись недельку-другую в диапазоне от 61 до возможно 62,5 руб., доллар вероятнее всего соскользнёт затем постепенно ниже отметки в 60 руб., прогнозирует Пётр Пушкарёв. Так что в смысле накоплений рубль остаётся интереснее, чем иностранные валюты.

Инвесторы в российские активы давно уже смотрят не на внутреннюю экономику, и даже абстрагировались вполне от динамики нефтяных цен и других экспортных статей наполнения бюджета, а смотрят исключительно на финансовые компоненты своей выгоды, от которых непосредственно зависит их доход, обращает внимание эксперт. А это высокие процентные ставки по ОФЗ, если говорить про гарантированные инструменты, на контрасте с близкими к нулю совсем неинтересными процентными ставками в крупнейших экономиках мира.

Также это дивидендная политика компаний-эмитентов российских «голубых фишек» в сочетании с рекордной динамикой фондовых площадок Америки и Европы, которая более всего в последние месяцы и помогает притоку капиталов на развивающиеся рынки, среди которых Россия остаётся одним из самых обеспеченных подушкой безопасности и привлекательных чисто в плане финансовой отдачи.

Давление на рубль сохраняется

Наивно было бы полагать, что у авторов схемы отставки правительства есть четкая уверенность, как все будет дальше происходить, по шагам, и по датам, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Реальная политическая жизнь намного непредсказуемее, чем можно предполагать, и именно это отразил вчера валютный рынок: резкое падение курса рубля на 0,4% в моменте сменилось откатом котировок и к началу сегодняшнего дня падение уже отыграно.

Инвесторы тоже видят существенную неопределенность в том, к чему приведут все эти перестановки, и потому ждут разъяснений. Изначальная негативная реакция была связана, уверен эксперт, с тем, что отставка была внезапной, что не случилось либеральных реформ, а произошла реставрация существующей вертикали власти, ее усиление. Потом инвесторы могли решить, что усиление вертикали означает стабильность, что для финансовых рынков важнее всего, и поэтому продажи рубля прекратились.

Но они не прекратятся у финансовых регуляторов, которые каждый день должны покупать в резервные фонды валюту на сумму около 18 млрд рублей, а на деле даже несколько больше, чтобы компенсировать паузу в закупках, которая была некоторое время назад. Эти покупки на открытом рынке будут толкать котировки рубля вниз, спекулянты вряд ли будут идти против маркетмейкеров, да и общая ситуация в экономике далека от оптимизма, считает Алексей Антонов.