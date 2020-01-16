Акции упали с Медведевым, но растут на Мишустине

Рынок российских акций, на котором наблюдалась боковая динамика, на новостях об обставке кабинета министров пошел вниз. К 16:36 15 января индекс МосБиржи составил 3121,89 пункта (-0,25%), индекс РТС — 1597,62 пункта (-0,46%); цены основных «фишек» на Московской бирже опускались в пределах 2,3%, пишет «Интерфакс».

В числе лидеров падения были бумаги «РусГидро» (-2,3%), «Интер РАО» (-1,6%),"Россетей» (-1,4%), «ФСК ЕЭС» (-1,3%), Сбербанка (-1,3%), «Сургутнефтегаза» (-1%). Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:36 мск составил 44,53 млрд рублей (из них 6,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,44 млрд рублей - на «Газпром»). Тем не менее, к закрытию торгов ситуация нормализовалась полностью, а фактически инвесторы новость об отставке правительства проигнорировали, сосредоточившись на внешних сигналах.

Это подтверждает открытие торгов в среду: непосредственно после открытия торгов индекс МосБиржи потерял 0,36% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 3118,48 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,32% до 1599,8 пункта. Это обусловлено информацией о том, что цены на нефть пошли вниз, и появилась информация о том, что США исключили отмену действующих пошлин на китайский импорт до заключения второй части торговой сделки, что случится не раньше намеченных на ноябрь президентских выборов.

Между тем, указывает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, почти сразу индекс Мосбиржи вырос 16 января на 0,7%. Так что фактически, указывает эксперт, рынок позитивно отреагировал на информацию о послании президента и новость об отставке правительства. Впрочем, анонсированные в рамках послания дополнительные расходы бюджета все равно, скорее всего, не позволяют ожидать его роста в 2020 году относительно ВВП, а в 2021 и 2022 гг. – относительно ВВП и инфляции. Отставка правительства, в свою очередь, не сопровождается заявлениями о смене курса в экономике, что, на данный момент, сводит практически к нулю оценочное среднесрочное воздействие данной информации на рынок.

При прежнем правительстве в экономике был застой и был запланирован застой, констатирует Александр Осин. В области налоговой политики ощутимых изменений не планировалось. Правительство предложило бизнесу «заморозку» существующих налоговых и законодательных условий, назвав её механизмом соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Прирост расходов бюджета в 2020 – 2022 гг. был установлен законом на уровне 5,5%, 5,8% и 5,5%, что предопределяет их возможное очередное реальное сокращение.

В четверг и по итогам недели преобладают шансы повышения российского рынка акций. Ожидаемый диапазон закрытия сегодняшних торгов для и индекса Московской биржи, по оценке Осина, составляет 3130 – 3170 пунктов.

Действительно, по состоянию на 11.30 четверга рынок на Мосбирже тестирует уровень 3160. Хотя утверждение новым премьер-министром Михаила Мишустина, которое должно произойти в Государственной Думе после 14 часов, явно предусмотрено инвесторами, тем не менее, оно, вероятно, способно подтолкнуть индекс и к вышеуказанной рекордной отметке.

На российском рынке последние полтора месяца наблюдалось активное ралли, по результатам которого индекс МосБиржи оказался на исторических максимумах, напоминает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Причем с начала января многие бумаги ускорили рост и продемонстрировали неожиданно сильную динамику, которая слабо коррелирует с корпоративными новостями. На фоне такого оптимизма многие бумаги оказались перегретыми.

В данной ситуации коррекция рынка является логичным сценарием развития событий при появлении негативной новостной предпосылки, полагает аналитик. А предпосылки были следующими. Во-первых, говорит Игорь Галактионов, в среду прошло подписание Китаем и США анонсированного ранее соглашения по первой фазе торговой сделки. Ожидание этого события было ключевым драйвером роста для развивающихся рынков, к числу которых относится и российский. К моменту фактического подписания соглашения, ожидаемые позитивные экономические эффекты оказались включены в котировки. Часть участников рынка поспешили зафиксировать прибыль, что способствовало снижению цен. Российский рынок продемонстрировал снижение уже по итогам торгов 14 января, накануне дня подписания соглашения.

Во-вторых, кратковременный психологический эффект оказала новость об отставке правительства, первой реакцией на которую могло быть желание скорее продать ценные бумаги по высоким ценам на фоне неожиданных событий. Тем не менее этот фактор оказал давление в основном только на те акции, которые и без того демонстрировали слабость. В целом новость вряд ли окажет какое-то существенное влияние на рынок в ближайшей перспективе, так как последствия кадровых перестановок неочевидны и, скорее всего, будут растянуты во времени.

Сам по себе российский рынок остается достаточно привлекательным с точки зрения потенциальной доходности, уверен Игорь Галактионов. После кратковременной коррекции инвесторы могут вновь активизироваться и способствовать своими покупками возобновлению растущей динамики.