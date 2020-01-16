США намерены усилить военное присутствие на Ближнем Востоке

Пентагон может усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион дополнительные силы. Об этом сообщает министр Армии США Райан Маккарти.

«Ведомство, рассматривает возможность направить в регион «дополнительный потенциал», - сообщил военный. По его словам окончательное решение по данному вопросу остается за главой Пентагона Марком Эспером, передает ТАСС. Маккарти уточняет, что в Иран могут быть направлены дополнительно подразделения, которые «отвечают за ПРО», в силу того, что иранская армия на сегодня «является очень боеспособным противником», обладающая «потенциалом, который позволяет наносить удары по американцам».

Напомним, обострение отношений между США и Ираном произошло после авиаудара по колонне иранских военных. В результате налета погиб иранский генерал Сулеймани. Иран ответил обстрелом позиций американских военных, одна ракета была выпущена в сторону посольства США в Багдаде. В результате акций никто не пострадал.