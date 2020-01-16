Трамп послал Украине «жесткий сигнал»

Президент США Дональд Трамп послал украинским чиновникам «очень жесткий сигнал», рассказал соратник личного адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани Лев Парнас. Он заявил в частности, что Трамп намерен прекратить всякую помощь Украине, если ее руководство не окажет Вашингтону помощь в расследования против Джо Байдена, передает «Интерфакс».

«Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи», – цитирует агентство интервью Парнаса телеканалу MSNBC. Он в частности сообщил, что помощь Киеву от США напрямую зависит от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, которые состоят в управлении компании Burisma.

Напомним, в сентябре прошлого года демократы американского Конгресса инициировали процедуру импичмента Дональда Трампа. Поводом для данного шага послужила информация, согласно которой глава Соединенных Штатов якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.