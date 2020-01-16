Ученые определили, какое молоко замедляет процесс старения

Маложирное и обезжиренное молоко продлевает жизнь. К такому выводу пришли ученые под руководством Ларри Таккера. Исследователи проводили научные разработки по выявлению зависимости продолжительности жизни от употребления молока определенной жирности, говорится на сайте Университета Бригама Янга.

В этих целях были привлечены добровольцы, которые употребляли в пищу либо маложирное молоко (1%) или обезжиренное. Вторая группа пила молоко повышенной жирности (2% - 3,25%). Также была организованна контрольная группа, входящие в которую испытуемые не употребляли молоко вообще.

В ходе эксперимента выяснилось, что у употреблявших жирное молоко концевые участки хромосом, которые являются лакмусовой бумажкой старения организма, становились короче на 69 пар нуклеотидов, чем у людей, которые пили обезжиренное или маложирное молоко. Таким образом, резюмируют ученые, биологическое старение организма протекает медленнее у людей, которые предпочитают пить маложирное или обезжиренное молоко.