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В ЕС возложили вину за начало Второй мировой войны на СССР

Москва, 16.01.2020

Депутаты Европейского парламента, комментируя высказывания российского президента Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны, заявили, что Москва пытается сегодня переписать историю, а сама война якобы разгорелась из-за «подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией». С заявлением выступил депутат от Германии Манфред Вебер. По его словам, которые приводит Deutsche Welle, «каждый политик Германии несет ответственность за действия нашей страны», однако «мы не можем принять попытку Путина переписать историю».

Также парламентарии ЕС выражают солидарность с Варшавой и считают, что Россия якобы переписывает историю, обвиняя Польшу, которая крайне пострадала от нацизма, в начале Второй мировой войны.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал поставить Гитлеру памятник за то, что тот выслал евреев в Африку. Данное высказывание Путина вызвало в Польше бурю эмоций.

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