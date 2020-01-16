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В Госдепе США прокомментировали отставку Медведева

Москва, 16.01.2020

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус, комментируя отставку российского правительства, заявила, что «кто бы ни стоял у власти в РФ, США находятся на стороне граждан России». Заявление прозвучало в эфире телеканала RTVI, передает радиостанция «Говорит Москва».

Она также подчеркнула, что у президента США  Дональда Трампа есть желание улучшить отношения между Россией и США, однако, по словам  Ортегус, это зависит от российских властей.

«Мы надеемся, что новые руководители в России, учтут наши пожелания перемен во внешней политике», - добавила представитель Госдепа.

В свою очередь, в Белом доме отказались комментировать отставку премьера Медведева и его кабинета министров, передает ТАСС.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин после оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым, поблагодарив всех чиновников за работу. Глава государства завил, что «удовлетворен достигнутыми результатами». Позже Владимир Путин предложил назначить новым премьером главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, который ответил согласием на предложение президента.

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