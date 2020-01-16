В России научились «обманывать» спутников-шпионов

Специалисты компании «Российские космические системы» нашли способ «глушить» передачу данных зарубежных спутников-шпионов, говорится в сообщении на сайте предприятия. Для этого, по словам специалистов, необходимо блокировать прием «бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости спутника-шпиона», говорится в сообщении. В этих целях необходимо построить «множество радиоэлектронных станций, подавляющих передач у сигналов с таких спутников», отмечают в компании.

Также специалисты рассказали, что метод эффективен только в случае, когда «спутники-шпионы не могут сбрасывать полученные снимки напрямую», а для гарантированного подавления необходимо использовать несколько станций сразу. Для реализации проекта потребуется составление базы данных по иностранным спутникам-шпионам. Это понадобится для определения базирования наземных станций глушения.