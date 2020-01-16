Изменение климата назвали в числе главных угроз для финансовых рынков

Одной из главных интриг предстоящего Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе будет противостояние президента США Дональда Трампа, собирающегося посетить Давос в этом году, и представителей мировой бизнес-элиты и ряда мировых лидеров, которые хотят поставить во главу угла Давоса-2020 изменения климата.

Десятилетие рекордно высоких температур и стремительного таяния льдов, усиленное страшными пожарами в Австралии, поставило опасности от изменений климата на первое место в списке проблем представителей самых крупных транснациональных корпораций, которые приедут на следующей неделе в Давос. Об этом говорится в последнем бюллетене ВЭФ, выпущенном в среду, 15 января. Глобальной проблемой номер 1, как следует из «Доклада о глобальных рисках 2020», являются экономические споры, включая противоречия в торговле. В более долгосрочной перспективе в первую пятерку всемирных проблем входят и изменения климата.

«Политический ландшафт поляризирован, уровень моря поднимается, полыхают «климатические» пожары,- говорит президент ВЭФ Бёрге Бренде.- Сейчас год, когда мировые лидеры должны работать со всеми группами общества, чтобы устранить неполадки и вдохнуть новую энергию в систему сотрудничества не только для достижения краткосрочных выгод и плюсов, но и, по большей части, для устранения глубоко укоренившихся рисков».

По словам Бренде, у человечества осталось десятилетие для того, чтобы решить угрозу климатических изменений. Закончившееся в прошлом году второе десятилетие XXI века оказалось самым жарким на Земле. По крайней мере, за тот период, когда велись наблюдения за климатом.

«Изменение климата сейчас является ключевым вопросом, с которым столкнулись финансовые рынки,- говорит директор аналитической фирмы Climate Service Джозеф Лейк.- Регуляторы боятся, что они спровоцируют следующий финансовый кризис, а инвесторы лихорадочно пытаются включить их в свои системы борьбы с рисками. Сейчас, если вы не принимаете в расчет изменения климата при принятии решений по инвестициям, то вы фактически противопоставляете себя самым крупным финансовым компаниям планеты типа BlackRock».

BlackRock, о котором идет речь, это крупнейший на планете финансовый фонд, в управлении которого находятся 7 трлн долларов.

Окружающая среда сейчас в повестке дня политиков оттеснила на задний план такие проблемы и угрозы, как атаки в киберпространстве и рецессию.

Частный сектор испытывает все более сильное давление. От него требуют более решительной и быстрой борьбы с изменениями климата.

«Давление на компании со стороны инвесторов, регуляторов и потребителей нарастает»,- рассказывает председатель правления Marsh & McLennan Insights Джон Дрзик.

Между тем, президент Трамп, занимающий в вопросе изменений климата более одностороннюю позицию, чем его предшественники, начал процесс выхода США из Парижского договора по климату. Американского лидера в этом году в Давосе ждут. Также, кстати, как юную активистку из Швеции Грету Танберг, которая, кстати, участвовала в работе ВЭФ в Давосе и в прошлом году.

В последние годы Форум в Давосе все больше критикуют за то, что он превратился в мероприятие, на котором мировые лидеры занимаются пиаром и фотографируются. В Давос, кстати, они вместе с мировыми знаменитостями часто прилетают на собственных самолетах. Однако Адриан Монк, один из директоров ВЭФ, оправдывается, что большинство гостей и участников ВЭФ приезжают в Давос из Цюриха на поезде. У ВЭФ есть свои программы по борьбе с двуокисью углерода, а в аэропорту Цюриха для тех, кто намерен все же воспользоваться самолетом, специально держат биотопливо.