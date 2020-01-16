Зеленский отозвал проект изменений в Конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из парламента собственный законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Решение было принято после встречи Зеленского с руководством пропрезидентской фракции «Слуга народа». Очевидно, что Зеленский убедился в отсутствии необходимо количества голосов в Верховной Раде для поддержки собственного законопроекта. Изменения в Конституцию должны быть приняты 300 голосами, а в состав фракции «Слуга народа» входят 247 народных депутатов.

Ранее Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в Конституцию страны предполагающий децентрализацию власти. Изменения в законодательстве предусматривают усиление полномочий местных органов власти, в частности проведение местных референдумов. Минские соглашения предусматривают проведение конституционной реформы на Украине, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.