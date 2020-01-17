Бывший шеф спецслужбы Армении обнаружен мёртвым в Ереване

Тело 38-летнего Георгия Кутояна – бывшего директора Службы национальной безопасности Армении (СНБ) – обнаружено в одной квартир Еревана. По данным пресс-службы республиканского Следственного комитета, бывший руководитель СНБ предположительно скончался от огнестрельных ранений, передаёт РИА Новости.

В настоящее время на месте ЧП работаю следователи во главе с начальником Управления по расследованию особо важных дел Армении Артур Меликян.

Георгий Кутоян был назначен на должность главы СНБ в феврале 2016 года. До этого он работал помощником президента Армении по правовым вопросам. Весной 2018 года указом президента Армении Армена Саркисяна Кутоян был освобождён от занимаемой должности.