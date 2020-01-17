Деньги он найдет

Истина родилась в споре

Наиболее очевидной причиной отставки правительства Дмитрия Медведева называют понимание членами кабмина того, что они вряд ли способны выполнить задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию. Сам президент в послании обмолвился, в связи с обеспечением всех младших школьников бесплатным горячим питанием, что «у нас большие дискуссии шли на этот счёт». Вряд ли «большие дискуссии» зациклились именно на теме питания. По неофициальной информации, появлявшейся в СМИ, у министров финансово-экономического блока вызывал большие возражения в целом огромный объем заключенных в послании соцрасходов. Но, очевидно, Михаил Мишустин тогда к ним не примкнул.

Уже в качестве премьер-министра он сразу же заявил, что у государства вполне достаточно ресурсов для реализации задач послания президента: «Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года», — сказал он, выступая в Госдуме. Напомним, что, по посланию, новые расходы относятся уже на период с 1 января этого года.

Глава еще не сформированного правительства сообщил, что начал взаимодействовать с парламентом и что «одновременно нужно незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись работа». Вживую это означает то, что социальное самочувствие россиян, чья бедность была отмечена в президентском послании, должно начать улучшаться немедленно: «Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты, и важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек, нервотрепки получить помощь», — заметил новый премьер.

Цена отсечения

Первоочередной задачей, которой займется новый председатель правительства Михаил Мишустин, станет реализация мер по увеличению поддержки населения государством, уверен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заверил, что Единая Россия максимально оперативно примет необходимые поправки в бюджет этого года. В том, что это произойдет, не приходится сомневаться – Мишустин должен получить хороший рейтинг, чтобы повысить доверие населения к исполнительной власти и облегчить процесс принятия анонсированных поправок в Конституцию, выстраивающих новые роли премьера, президента и парламента.

Необходимые для реализации послания президента 450 млрд руб. в этом году и порядка 4 трлн руб. в ближайшие четыре года, по словам нового премьера, могут быть перераспределены внутри федерального бюджета без сокращения обязательств государства. Ресурсы для этого действительно есть – за 11 месяцев прошлого года доходы превысили расходы на 3 трлн 99 млрд руб. (3,1% ВВП), при том, что в законе о бюджете фигурирует цифра в 1 трлн 480,81 млрд рублей (1,4% ВВП).

На ближайшие три года утвержден профицит в 0,8% ВВП, 0,5% ВВП и 0,2% ВВП соответственно, так в этом году профицит составит 876,1 млрд рублей. Задачу облегчит то обстоятельство, что в размер Резервного фонда превысит планку в 7% и образующиеся излишки можно будет направить на финансирование нацпроектов и тем самым уменьшить нагрузку на расходную часть бюджета. Также не исключено, что правительство может пойти на повышение цены отсечения на нефть при формировании ФНБ — в 2019 году цена отсечения в бюджетном правиле составляла 41,6 доллара за баррель, в 2020 году этот показатель повысится до 42,4 доллара за баррель с учетом индексации.

В дальнейшем, полагает Михаил Коган, после утверждения поправок в бюджет, премьер Мишустин займется инвентаризацией нацпроектов, цифровизацией экономики и выстраиванием диалога с бизнесом. Компетенции, полученные в рамках работы в ФНС (за последние пять лет при росте экономики на 3,2% налоговые сборы в реальном выражении выросли в 1,4 раза (+36,5%), помогут навести порядок и с исполнением нацпроектов, которые в прошлом году явно «пробуксовывали», что сказалось на темпах роста экономики и могло стать причиной назначения Мишустина новым председателем правительства, делает вывод эксперт.

Может не хватить

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский более скептичен в отношении источников средств для предстоящих расходов. При этом, по его мнению, постулаты послания Путина Федерального собрания придают нацпроектам еще более глубокий смысл и образуют единую системную программу, за которую теперь ответственен премьер. При этом он совершенно точно дал понять, что каждый чиновник и депутаты несут одинаковую ответственность за их выполнение – они будут работать над задачами в связке и отвечать за результат одинаково. С одной стороны, полагает Илья Жарский, это справедливое замечание, с другой – как на практике это будет отражаться в работе над целями единой системной программы, пока не понятно.

Он считает также, что накопленный профицит бюджета вряд ли окажется достаточным, одновременно и для поддержания макроэкономической стабильности, и для усиления заботы о социальном блоке, который Мишустин поставил во главе всех задач правительства.

На подавляющее число целей нацпроектов необходимо все же искать дополнительные средства, и, как ясно из той же самой программной речи, искать эти средства правительство должно за счет новых идей, уверен Илья Жарский. В выступлении Мишустина перед депутатами также несколько раз прозвучали фразы про эффективное использовании е имеющихся ресурсов и приоритеты в расходах бюджета, отмечает он. В итоге аналитик не исключает усиления фискальной нагрузки на бизнес, а также ужесточения требований к инвесторам, готовым участвовать в крупных проектах. С другой стороны, премьер анонсировал усиление контроля государства в блоке защиты капиталовложений, что дает инвесторам дополнительные преференции и гарантии, надеется Илья Жарский.