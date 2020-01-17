Курс доллара может сильно удивить

Авторы прогнозов, предрекающие в этом году слабый доллар, вновь ошиблись. И опять причина в сохраняющейся привлекательности процентных ставок ценных бумаг в Америке, которые по-прежнему выше ставок в большинстве как соседних, так и дальних стран.

«Все убедили себя, что доллар ослабнет,- заявил в интервью Bloomberg TV один из старших аналитиков HSBC Holdings Plc Дэвид Блум.- Они уже третий год подряд дают неверные прогнозы. Над ними смеялись в прошлом году, смеялись в позапрошлом. Сейчас над ними будут смеяться третий раз».

Процентные ставки по американским двухлетним гособлигациям составляют сейчас 1,56%. Естественно, они выглядят более привлекательными по сравнению с такими же японскими гособлигациями и облигациями стран еврозоны, у которых отрицательные ставки. Ставки американских гособлигаций выше, чем в Австралии и Новой Зеландии. Кстати, процентные ставки в этих тоже развитых странах еще каких-то несколько лет назад были выше, чем в Соединенных Штатах.

Американские гособлигации имеют более высокие процентные ставки даже по сравнению с южнокорейскими облигациями. Южная Корея, кстати, считается развивающейся страной.

«Это происходит везде,- объясняет Дэвид Блум ситуацию в Новой Зеландии.- Когда начинают предлагать меньше, чем можно получить со всемогущим долларом, то валюта идет вниз».

Одним из немногочисленных исключений является фунт стерлингов. Несмотря на то, что ставки по британским облигациям тоже ниже, чем в Соединенных Штатах, Соединенное Королевство находится в более выгодном положении благодаря недавно полученному сильному правительству. Декабрьские выборы принесли подавляющую победу консерваторам и положили конец «подвешенному» парламенту, существовавшему в королевстве с 2017 года.

«Единственная валюта, которая уверенно чувствует себя по отношению к доллару, это британский фунт,- уверен Блум.- Для фунта были очень сильные политические риски. Они взяли один негативный фактор и выбросили его. Это идет на пользу валюте».

К валютным прогнозам Дэвида Блума прислушиваются, потому что он на них, что называется, съел собаку и часто оказывается прав. Аналитик сравнивает доллар с плохой гостиницей, из которой хотят выехать постояльцы, чтобы поселиться в другом отеле, расположенном на противоположной стороне улицы. Однако, проведя мониторинг и убедившись, что в других гостиницах условия еще хуже, они вынуждены вновь селиться в «долларовую» гостиницу.

«Когда изучаешь альтернативы этой плохой гостинице,- объясняет Блум,- обращаешь внимание на одну на другой стороне улицы. Это фунт стерлингов. Думаю, у них все будет в порядке».

Доллар укрепился по отношению к евро в 2019 году, но он все еще слабее фунта и канадского доллара.

Дэвид Блум также спрогнозировал уход от валют развивающихся стран, которые укреплялись с сентября прошлого года, когда противоречия между США и КНР в области торговли ослабли.

Аналитик считает, что в этом году, возможно, во второй половине, или в 2021 году неожиданно может оказаться, что процентные ставки в развивающихся странах слишком низкие, чтобы идти на риски, которые им сопутствуют, и тогда начнется бегство.