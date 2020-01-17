Эксперт рассказал, кто из чиновников не сохранит посты в новом правительстве

По мнению политолога Марата Баширова, точно сохранят свои места министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

«Их нет смысла менять ввиду успехов внешней политики и борьбы терроризмом», - поделился эксперт с изданием «Взгляд». Оба министра задействованы в серьезных «внешнеполитических процессах, и там заметен очевидный прогресс». МИД имеет очевидные успехи в борьбе с санкциями и улучшению имиджа России на международной арене.

«Россия уже не выглядит изгоем в мире», - продолжил эксперт.

Путин может также « отставку правительства, как повод, чтобы донастроить что-то в силовом блоке», считает эксперт.

Баширов уверен, что под угрозой, прежде всего, социальный блок и Минкомсвязь, силовики – это в большей степени прерогатива президента.

В этих отраслях стоит ожидать появления новых министров. По мнениию, эксперта своих постов могут лишиться глава здравоохранения Вероника Скворцова, министр образования Ольга Васильева и глава Минтруда Максим Топилин. Что касается главы Минкульта Владимира Мединского, то Баширов не смог с уверенностью сказать о его перспективах.

Также не ясно пока, сохранит ли пост глава Минпромторга Денис Мантуров, слухи об отставке которого появлялись в последнее время регулярно. Вполне возможно, что чиновник сменит один пост на другой, добавил эксперт.