Китай угрожает немецкому автопрому

Для таких известных немецких автоконцернов, как VW, Daimler и BMW, Китай является главным рынком сбыта. Они продают в Поднебесной больше машин, чем где-либо еще, включая США и Европу. Многие немецкие автопроизводители плотно сотрудничают с Huawei в программах развития беспилотных технологий. Пекин, со своей стороны, готов воспользоваться этой зависимостью в своих целях.

Еще летом 2018 года экономическое сотрудничество между Германией и Китаем, соединявшее мощный немецкий автопром с китайским технологическим гигантом Huawei, казалось безграничным. Однако сейчас многое изменилось. В ФРГ кипят споры относительно того, стоит ли разрешать Huawei строить сети 5G в Германии. Однако с учетом уже имеющейся зависимости многих немецких автопроизводителей от Huawei Берлин может быть ограничен в возможности маневра.

Какое бы решение относительно 5G сетей не приняли в Берлине, оно на годы сформирует отношения с КНР и может оказать большое влияние на отношение к Пекину в Европе.

Германия так же, как весь остальной континент, сейчас находится под очень сильным давлением Соединенных Штатов, уговаривающих европейцев и требующих от них отказаться от сотрудничества с китайским телекоммуникационным гигантом. Формально Вашингтон выражает тревогу, что Huawei, якобы имеющий тесные связи с правительством КНР и китайскими военными, может стать троянским конем как в Старом, так и в Новом Свете. Однако за высокопарными заботами о безопасности кроется более прозаическая причина самой настоящей войны, которую Америка объявила китайской компании. В основе всех противоречий так же, как в случае с газопроводом «Северный поток 2», лежит конкуренция и желание американского бизнеса в данном случае вытеснить китайских конкурентов, которые ушли вперед и владеют сейчас инициативой, с очень прибыльного телекоммуникационного рынка связи пятого поколения.

Давление США на союзников не ослабло даже после того, как президент Трамп на этой неделе подписал с китайским вице-премьером Лю Хэ первую фазу торгового соглашения.

«Запад должен занимать единую позицию по сетям 5G, потому что мы смотрим на мир одинаково»,- утверждает посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Для Германии рвать с Huawei, как того требует Белый дом, чревато большими неприятностями. Но не менее крупные неприятности ждут Берлин и в случае отказа разделять американскую позицию. Президент Трамп угрожает Европе тарифами. Для Берлина в этой угрозе наиболее неприятна та часть тарифов, которая коснется локомотива немецкой промышленности – автопрома.

Китай, с другой стороны, в последние годы очень активно ведет себя в Европе как вторая экономика планеты. Он стал источником роста для множества немецких компаний и, в первую очередь, того же автопрома, позволяющим немецким автопроизводителям продолжать доминировать на мировом рынке автомобилей премиум-класса. В Поднебесной, конечно, понимают всю важность китайского рынка для автопрома ФРГ и не стесняются вепонизировать ее, т.е. пользоваться ей, как оружием.

«Если Германия решит изгнать Huawei с немецкого рынка,- предупредил в декабре 2019 года посол КНР в ФРГ Ву Кен,- то им следует ждать последствий. Китайское правительство не будет в таком случае сидеть, сложа руки».

«Китайцы четко дают понять,- объясняет депутат бундестага и член комитета по цифровизации Константин фон Нотц,- что ответят ударом. Причем ударят по больному месту – автопрому».

Уже несколько месяцев немецкие законодатели пытаются решить вопрос с Huawei: позволить ли китайской компании строить сети 5G в Германии или исключить ее из аукциона и, таким образом, отказать ей в возможности заработать десятки миллиардов евро. Этот вопрос немецкие законодатели будут обсуждать вновь в ближайшем времени. Между тем, Ангела Меркель оказалась между двух огней: влиятельным лобби автопроизводителей, которые всегда сопровождают ее в частых поездках в Китай и немецким разведывательным сообществом, которое в целом разделяет тревоги США. Вчера канцлер, которая возражает против разрыва с Huawei, встретилась с депутатами от Христианско-демократического союза (CDU) и настоятельно попросила их найти приемлемое решение.

Главным является вопрос сертификации. Сейчас достаточно просто пообещать не шпионить, но поскольку эта процедура основывается на доверии, то ее в любом случае придется менять. Естественно, в сторону ужесточения. Противники сотрудничества с Китаем, которых больше всего среди разведывательного сообщества Германии и МИД ФРГ и которые боятся репрессий со стороны США, хотят так сильно ужесточить процедуру сертификации, чтобы фактически лишить Huawei и другие китайские компании возможности работать на немецком рынке. Ангела Меркель и немецкий бизнес призывают проявлять осмотрительность и сдержанность.

Отношение к Huawei в Германии после начала необъявленной войны против нее Америки изменилось. Например, христианские демократы отказались считать Huawei корпоративным спонсором на ноябрьской партийной конференции. Противники Меркель в этом вопросе ссылаются на имеющийся в китайском законодательстве закон, обязывающий компании сотрудничать с китайскими спецслужбами. Они не верят в заверения руководства китайской компании в том, что Huawei не связано с государством.

Посол Гренелл, уже не раз бесцеремонно вмешивавшийся во внутренние дела Германии, конечно, поддерживает противников канцлера. Он в частности указывает на то, что автопроизводители получают очень много информации от своих клиентов, и подчеркивает, что эта информация может попадать к китайским властям при помощи Huawei.

Противники Меркель призывают передать контракты на строительство в ФРГ сетей 5G таким европейским компаниям, как Nokia или Ericsson, которым эта задача вполне по плечу и которые уже выиграли тендер в Дании и ряде других стран. Однако европейские компании будут выполнять контракт дольше и возьмут за него больше денег, чем Huawei. В том числе еще и потому, что Huawei уже широко присутствует на телекоммуникационном рынке Германии и замена партнера приведет к большим расходам.

При этом, напоминают они, не следует забывать и огромных потерь, которые понесут немецкие автопроизводители, если китайские власти в отместку за изгнание Huawei начнут вытеснять их с китайского рынка, на котором каждая четвертая из 28 млн проданных в прошлом году машин была собрана в ФРГ. Больше всех сотрудничает с Китаем Volkswagen, который пришел на китайский рынок еще в начале восьмидесятых годов прошлого века. Сейчас на Китай приходится почти половина всех продаж VW. Его доля на китайском авторынке составляет 14%.

«Если нам придется уйти из Китая,- говорит директор VW Герберт Дисс,- то на следующий день 10 из 20 тысяч наших проектировщиков в Германии останутся без работы».

Немецкий бизнес хочет как можно сильнее дистанцироваться от политики, но сделать это в современном мире нелегко. Удастся ли Меркель отбиться от Вашингтона в истории с Huawei так, как это получилось с «Северным потоком 2» - большой вопрос.