Алексей Кудрин: «Нет, эти меры не на разгон экономики…»

Догонать и разогнать

Как заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, для экономического роста необходимо предпринять меры по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Сами же по себе шаги по борьбе с бедностью не смогут обеспечить запланированный экономический рост в России, отметил он в интервью телеканалу РБК.

«Нет, эти меры не на разгон экономики… Это, к сожалению, не будет таким существенным для того, чтобы экономика с тех 1,2-1,3% от ВВП роста в этом году прыгнула в 2021 году до 3,1%, как планирует правительство», — сказал Алексей Кудрин. Он добавил, что в числе мер поддержки бизнеса обязательны, например, снижение ограничений, ликвидация бюрократизма и правоохранительного давления. Глава СП подчеркнул, что это необходимо отрегулировать новому правительству в первую очередь. «Это главный сегодня вызов», - подытожил Кудрин.

«Не согласиться с мнением Алексея Леонидовича Кудрина достаточно трудно, ведь он в целом прав. В текущей ситуации все прекрасно понимают, что те меры, о которых идёт речь, только часть огромной работы, которую необходимо провести и на этом всё не закончится, а возможно только начнётся. Нельзя одной попыткой раздать деньги так называемым малоимущим слоям населения в корне решить крайне трудную проблему всего нашего государства. Речи идёт о том комплексе мер, которые уже как мантру все выучили и давно твердят», – отмечает руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

По славам аналитика, речь необходимо вести и очень большом объёме системных мер, цель которых необходимо определить как новый качественный скачок вперёд, а на одних мерах по борьбе с бедностью и уже полным расслоением нашего общества далеко не убежать. В стране уже давно назрели существенные и именно структурные реформы, о которых было уже сказано за последние 10 лет крайне много, но их, по сути происходящего, нет.

Качественный рывок в экономике страны, полагает Роман Блинов, должен проводиться на ниве экономических преобразований и стимуляции частного капитала, а так же в условиях создания базы для расширения частной собственности у населения и бизнеса самого разного уровня. Для этого необходимо титанический труд по реформированию практически всего государства, чего в текущих условиях правящая политическая элита позволить себе и обществу не может. В итоге, увы, мы, по итогам 30 лет так называемой рыночной экономики, так и не смогли сформировать предпосылки к нормальному экономическому росту и развитию, банально налоги страна не получает в полном объёме от этой рыночной экономики.

Всё в стране происходит не по причине генезиса и синергии текущих условий, а по указанию и прямому вмешательству свыше, выскизал мнение эксперт. До той поры пока мы не научимся что-то реально делать, а правительство не создаст условия для этой работы, реально делегировав часть полномочий обществу, страна в экономическом плане не изменится, а те пресловутые цифры роста экономики или забудут, или нагонят новыми налогами. Да, налоги собирать стали существенно лучше, но надо в первую очередь создавать базу для реального расширения экономически активных налогоплательщиков, формирующих новый облик экономической реальности страны, но мы снова идём витиеватым путём, игнорируя реальные пути решения проблемы.

Тенденция обратная

Ключевым фактором развития экономики является потребительский спрос, для этого рост доходов населения должен составлять 4-5% в год, напоминает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Необходимы вложения в человеческий капитал (образование, НИОКР, медицина), но пока эти части бюджета ежегодно сокращаются. Второй фактор – доступность заемных средств для населения и бизнеса.

Смягчение денежно-кредитной политики, по словам эксперта, способствовало этому, но отсутствие роста доходов населения тормозит рост кредитования (население и бизнес закредитованы, доходы не растут). Удешевление кредитов для бизнеса не стало мерой для толчка экономики: за счет роста налогового бремени у предприятий растут издержки, а уменьшение потребительского спроса сокращает возможности роста торгового оборота.

«Таким образом, – говорит Павел Сигал, – сложно не согласиться с Алексеем Кудриным: предложенные меры для борьбы с бедностью имеют точечный и временный характер. Необходимы меры по росту общего благосостояния населения и созданию рабочих мест (то есть государство должно инвестировать в создание основных фондов). При этом за последние 10 лет объемы экономики РФ сократились на 11%. Для предпринимателей и населения необходимо создавать условия безбоязненного ведения бизнеса через снижение налогового бремени и упрощение процедур. Но сейчас наблюдается обратная тенденция, которая привела к снижению деловой активности малого и среднего бизнеса. И эта тенденция будет нарастать», — полагает он.

В итоге, заключает аналитик, предложенные меры без структурных и глобальных реформ в экономике не принесут ожидаемого эффекта. Рост ВВП только за счет экспорта (без роста потребительского спроса внутри страны) будет минимальным (особенно учитывая сокращение спроса на внешних рынках).