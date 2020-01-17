Курс доллара: оптимизм по рублю сошел на нет

В четверг российский рубль умеренно подешевел к доллару и евро на фоне негативной динамики валют emerging markets (EM). Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 61,65 руб., что на 22,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Подорожал и курс евро, который торговался по 68,66 руб., прибавив 13,75 коп.

По мнению большинства экспертов, курс рубля вчера умеренно дешевел к доллару и евро на фоне негативной динамики большинства валют EM, снижающихся по факту подписания первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Как считает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» на вчера значительную часть дня рубль торговался в умеренном минусе, причём такая динамика наблюдалась также на большинстве развивающихся рынков. По его мнению, это связано с тем, что оптимизм, наблюдавшийся до подписания соглашения между США и КНР, сошёл на нет.

«Поэтому на большинстве рынков ЕМ, в том числе на российском, можно было наблюдать коррекционное снижение. Тем не менее, утром в четверг было заметно более существенное ослабление рубля, что было связано с внутренними событиями», – подчеркнул эксперт.

Как он пояснил, речь идёт о смене правительства. В целом же, по его мнению, реакция рынка в целом и непосредственно курса рубля на это событие была относительно спокойной.

«Однако с учётом сохраняющейся неопределенности национальная валюта находилась под давлением. Несмотря на это, доллар рос вчера с определённым трудом, что было связано с тем, что за неделю до налоговых платежей компании-экспортеры уже начали продавать валюту. С учетом того, что курс стал чуть более привлекательным, трейдеры частично продавали валютную выручку, и это вчера помогало рублю. Во всяком случае, доллар так и не сумел добраться до отметки в 62,00», – подчеркнул Кравченко.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отметил, что курс рубля в четверг ослаб по отношению к основным мировым валютам, причем российская валюта выглядела хуже других валют EM.

«Рынки также проигнорировали восстановление котировок на нефтяных площадках, – напомнил он. – При этом давление на рубль оказывает ситуация с повышенными ежедневными объёмами интервенций во исполнение бюджетного правила, что сдерживает активность рублевых быков».

С технической же точки зрения, как считает Зварич, пара доллар-рубль пробила краткосрочный нисходящий тренд ускорения, который берёт начало от декабрьских максимумов.

«В сложившихся обстоятельствах в ближайшей перспективе доллар попытается пробить уровень 62,00», – резюмировал эксперт.

Антон Покатович и «БКС премьер» прогнозирует, что сегодня доллар будет торговаться в коридоре 61,20-61,80 руб. При этом, он полагает, что в ближайшие дни оптимизм участников рынка может подвергнуться незначительной коррекции в ходе процессов так называемого «переваривания» итогов промежуточной сделки между Вашингтоном и Пекином и перехода к ожиданию следующих встречных шагов сторон в перспективе.

Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами» напомнил, что после кратковременной встряски в ответ на новости об отставке Кабмина, российский рынок вернулся к росту и продолжил вчера стремиться к новым вершинам. По его мнению, сохранению оптимизма во многом способствует благоприятный внешний фон, который держится на новостях с торгового фронта.

«Вашингтон и Пекин всё-таки подписали первую фазу торговой сделки, что разбудило рынки. Но, рубль уже отыграл это, поэтому вполне вероятно уже сегодня он может преодолеть отметку в 62,00», – предположил он.