Лавров рассказал о намеренном злоупотреблении США

По заявлению и.о. главы МИД Сергея Лаврова, США «откровенно злоупотребляют» положением страны, в которой расположена штаб-квартира ООН. Высказывание прозвучало на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Злоупотребление, по словам дипломата, проявляются в невыдаче виз сотрудникам дипмиссий из неугодных стран. Вашингтон по своему усмотрению, нарушая международные права, отказывает дипломатам в участии мероприятий ООН.

Напомним, в декабре ООН сообщила, что обеспокоена задержкой в выдаче американских виз представителям России и других стран. Ранее также сообщалось, что США отказали в выдаче виз делегации России на конференцию по аудиту.