МИД РФ: санкции Вашингтона не помешают достроить «Северный поток – 2»

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что несмотря на давление со стороны Вашингтона, проект газопровода «Северный поток – 2» будет достроен. При этом в МИД РФ подчеркнули, что включение специальных санкционных положений в закон США о расходах на оборону на этот год – неприкрытое вмешательство в дела Европы, передаёт РИА Новости.

«Уже дошло до того, что некоторые американские сенаторы открыто угрожают конкретным европейским подрядчикам, осуществляющих строительство газопровода. При этом им нет никакого деда до европейской энергетической безопасности. Они занимаются проталкиванием дорогого американского СПГ на рынок Старого Света», – отмечается в заявлении МИД РФ.

По мнению российского министерства иностранных дел, такие действия Вашингтона, ни что иное, как пример недобросовестной конкуренции под прикрытием политических лозунгов.

«Трезвомыслящим европейцам очевидна выгода от создания дополнительного экспортного маршрута «голубого топлива». Поэтому, несмотря на продолжающееся давление, «Северный поток – 2» будет достроен», – резюмировали в МИД РФ.