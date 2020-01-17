Вход/Регистрация Подписка

Мишустин назвал свою главную задачу посту премьера

Москва, 17.01.2020

Новый премьер-министр Михаил Мишустин своей главной задачей на новом посту видит «исполнении положений послания президента Федеральному Собранию», передает «Интерфакс». Высказывание прозвучало в ходе общения с правительством и экс-премьером Дмитрием Медведевым, которого Мишустин поблагодарил за совместную работу.

Новый глава правительства РФ пообещал в кратчайшие сроки сформировать новый кабинет министров. Это произойдет после «соответствующих консультаций», подчеркнул он.

Напомним, 15 января после оглашения ежегодного послания президент России Владимир Путин отправил правительство в отставку, а на пост премьера внес кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина. Дмитрий Медведев получил пост заместителя председателя Совета безопасности.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Минфин обрек рубль на падение
      Увеличение объема закупок валюты министерством финансов положило начало полосе ослабления рубля
    2. Новые пенсии подойдут не всем
      В ЦБ заявили, что новые пенсионные изменения, предполагающие введение гарантированного пенсионного плана, нацелены на средний класс. Впрочем, и заплатить за эти изменение предложено ему самому
    3. Немезида заносит меч над компаниями ЖКХ
      Минстрой разработает к Жилищному кодексу поправки, предусматривающие штрафы за превышение стоимости услуг ЖКХ. В Госдуме уже заявили о готовности их поддержать. Но у аналитиков есть повод для недоумения
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама