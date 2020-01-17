Мишустин назвал свою главную задачу посту премьера

Новый премьер-министр Михаил Мишустин своей главной задачей на новом посту видит «исполнении положений послания президента Федеральному Собранию», передает «Интерфакс». Высказывание прозвучало в ходе общения с правительством и экс-премьером Дмитрием Медведевым, которого Мишустин поблагодарил за совместную работу.

Новый глава правительства РФ пообещал в кратчайшие сроки сформировать новый кабинет министров. Это произойдет после «соответствующих консультаций», подчеркнул он.

Напомним, 15 января после оглашения ежегодного послания президент России Владимир Путин отправил правительство в отставку, а на пост премьера внес кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина. Дмитрий Медведев получил пост заместителя председателя Совета безопасности.