Цена на нефть замерла в ожидании итогов сделки между США и КНР

Цены на нефть 17 января не показывают существенных изменений после уверенного роста накануне, сообщает Финмаркет. На нефтяные котировки оказала влияние торговая сделка Вашингтона и Пекина, которая стимулировала рост накануне.

Так стоимость фьючерсов на март на сорт Brent к 8:22 по московскому времени составила $64,60 за баррель, потеряв по сравнению с предыдущей сессией $0,02. Февральские фьючерсы на WTI в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной бирже потеряли $0,01 (0,02%), составив $58,51 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения, которое урегулирует торговый спор между двумя странами. Согласно документу предполагается, что Китай в ближайшие два года должен закупить у США товаров на $200 млрд в течение двух лет, включая электроносители на сумму $52 млрд.