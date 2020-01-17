Подкаст 2-ой недели. Как работает человеческий ум

Новые пенсии подойдут не всем В ЦБ заявили, что новые пенсионные изменения, предполагающие введение гарантированного пенсионного плана, нацелены на средний класс. Впрочем, и заплатить за эти изменение предложено ему самому
Немезида заносит меч над компаниями ЖКХ Минстрой разработает к Жилищному кодексу поправки, предусматривающие штрафы за превышение стоимости услуг ЖКХ. В Госдуме уже заявили о готовности их поддержать. Но у аналитиков есть повод для недоумения
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше