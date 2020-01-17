Погода в Москве: высокое атмосферное давление и дефицит кислорода в воздухе

В пятницу, 17 января Москва оказалась на северо-восточной периферии антициклона. По прогнозу синоптиков, под влиянием антициклонического фронта, атмосферное давление продолжит расти и к вечеру составит 756-758 мм рт. ст. Будет облачно, но с прояснениями и без существенных осадков. Максимальный температурный фон составит плюс 3-4.

В Подмосковье сегодня чуть прохладнее – от нуля до 3 градусов выше нуля. Ветер, который беспокоил жителей столичного региона последние несколько дней, сегодня всё-таки стихнул, а ему на смену пришёл, так называемый западный румб, скорость которого составляет не более 5-7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - 80%.

Из архива погоды в Москве

Календарная зима уже миновала экватор, а морозов в Москве, как не было, так и нет. Вот и в пятницу, по прогнозу синоптиков, максимальный температурный будет значительно выше климатической нормы, но до рекорда 1925 года, когда 17 января столбики термометров поднимались до плюс 4,2, в вряд ли дойдет.

Согласно многолетним наблюдениям за погодой в Москве, самые суровые морозы 17 января фиксировались в предвоенные годы. Так, в 1940 году в этот день погодные градусники показывали минус 42,1. Самыми сильными осадками отметился этот день в 2016 году, тогда 17 января на московскую землю выпало 7,7 мм небесной влаги.

17 января 2019 года в Москве отмечались небольшие морозы, шёл снег. Рано утром столбики термометров показывали минус 6,2, днём – минус 1,9. За сутки выпало 4,2 мм осадков. Высота снега составила 33 см. Несмотря на это, среднесуточное значение температуры ровно год назад превысило норму более, чем на 5 градусов.

Влияние московской погоды на самочувствие

До вечера 17 января 2020 года в Москве сохранится влажная дискомфортная погода на фоне повышенного атмосферного давления и дефицита кислорода в воздухе. По словам синоптиков, такие климатические условия совсем не характерны для середины января. Поэтому у метеозависимых людей, а также граждан с заболеваниями суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистыми и эндокринными нарушениями, такие погодные условия могут вызвать обострение хронических заболеваний и ухудшение самочувствия.

Ещё один фактор риска сегодняшней погоды – недостаток солнечного света, который может привести к снижению защитных и иммунных механизмов, росту острых простудных и респираторных заболеваний, возникновению функциональных расстройств нервной системы, снижению общей физической активности и работоспособности. Особенно остро на «световой голод» будут реагировать дети и пожилые люди.

В этой связи специалисты советуют проводить общеукрепляющие процедуры, в том числе водные с растительными и минеральными добавками, не нагрузочные спортивные и закаливающие, а также дыхательные упражнения и терренкуры на воздухе. Кроме того, рекомендуется приём витаминных комплексов и адаптогенов, соблюдение рекомендаций врачей по лечению основных заболеваний.